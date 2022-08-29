Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»

71-летний экс-наставник «Металлиста» и «Днепра» не верит, что Илья Забарный может сменить «Динамо» на топ-клуб в АПЛ.

«Кто такой Забарный? Какие английские клубы? Его там даже не заметят – пробегут мимо. У «Динамо» сейчас нет ни одного футболиста для продажи в серьезный чемпионат. Разве что для чемпионата Бельгии», - сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич подверг критике наставника «Динамо» Мирчу Луческу.