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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»
Бельгия
29 августа 2022, 14:55 | Обновлено 29 августа 2022, 15:01
1882
11

Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»

Экс-наставник сборной Украины, «Металлиста» и «Днепра» – о возможном переходе Ильи Забарного в АПЛ

29 августа 2022, 14:55 | Обновлено 29 августа 2022, 15:01
1882
11
Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

71-летний экс-наставник «Металлиста» и «Днепра» не верит, что Илья Забарный может сменить «Динамо» на топ-клуб в АПЛ.

«Кто такой Забарный? Какие английские клубы? Его там даже не заметят – пробегут мимо. У «Динамо» сейчас нет ни одного футболиста для продажи в серьезный чемпионат. Разве что для чемпионата Бельгии», - сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич подверг критике наставника «Динамо» Мирчу Луческу.

 

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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 11
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Умник
Мирон Гондонович а как же Евро 2021, а Лига наций? А отбор на мир когда Илья был лучшим и стабильным игроком.
Ах да.
Гавно вылазит тогда когда команда твоя не любимая проиграла и есть шанс сделать себе кликбейт
Жалкие вы смешные никому не нужные вместе с йожиком.
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+2
samir_d
Боже, що цей старий нікому не потрібний маразматик несе.
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+1
Max123
Маркевич вместо леоненка теперь футбольным тролем заделался? 
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+1
Саша Денисов
Сидить в Іспанії зі своїм Остапом і розказує історії. Брава Мирон, Ви "Людина"
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0
AK.228
Звісно що рівень упл це не АПЛ, но навіщо говорити те чого ти не знаєш !? Мірон не правий
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-1
Vladislav Pohily
Якщо хтось і може перейти з ДК до топ чемпіонату, то це якраз Забарний,
як на мене. Мені здається у нього навіть більше шансів там заграти, ніж у
Циганкова. Вітя дуже травматичний.
Ответить
-1
Gargantua
похоже Маркевич пьяным это вью давал )
Ответить
-1
Саша Денисов
Как можно назвать человека, который ничего не добился как тренер и критикует самого перспективного украинского игрока?
Ответить
-2
AK.228
Мірон разбушевався  та рве динамівські сідниці 
Ответить
-6
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