Бельгия29 августа 2022, 14:55 | Обновлено 29 августа 2022, 15:01
1882
11
Мирон МАРКЕВИЧ: «Забарный? В АПЛ его не заметят»
Экс-наставник сборной Украины, «Металлиста» и «Днепра» – о возможном переходе Ильи Забарного в АПЛ
29 августа 2022, 14:55 | Обновлено 29 августа 2022, 15:01
1882
11
71-летний экс-наставник «Металлиста» и «Днепра» не верит, что Илья Забарный может сменить «Динамо» на топ-клуб в АПЛ.
«Кто такой Забарный? Какие английские клубы? Его там даже не заметят – пробегут мимо. У «Динамо» сейчас нет ни одного футболиста для продажи в серьезный чемпионат. Разве что для чемпионата Бельгии», - сказал Маркевич.
Ранее Мирон Маркевич подверг критике наставника «Динамо» Мирчу Луческу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2022, 11:08 1
Полиция уже начала расследование
Теннис | 29 августа 2022, 07:00 1
Превью к US Open 2022
Футбол | 29.08.2022, 11:29
Футбол | 28.08.2022, 19:24
Футбол | 29.08.2022, 07:44
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2022, 20:21 21
27.08.2022, 15:22 6
27.08.2022, 14:50 1
28.08.2022, 20:30 2
27.08.2022, 08:52 2
Бокс
28.08.2022, 09:00 13
27.08.2022, 09:13 6
Ах да.
Гавно вылазит тогда когда команда твоя не любимая проиграла и есть шанс сделать себе кликбейт
Жалкие вы смешные никому не нужные вместе с йожиком.
як на мене. Мені здається у нього навіть більше шансів там заграти, ніж у
Циганкова. Вітя дуже травматичний.