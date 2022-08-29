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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 14:30 | Обновлено 29 августа 2022, 14:37
403
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»

Специалист – о разгромном поражении «Динамо» от «Днепра-1»

29 августа 2022, 14:30 | Обновлено 29 августа 2022, 14:37
403
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
1927.kiev.ua. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер, 71-летний Мирон Маркевич прокомментировал разгромное поражение киевского «Динамо» от «Днепра-1» (0:3) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

– Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – в «Динамо» полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть.

– Нужно переформатировать команду?
– Давно все нужно менять. Абсолютно все – учитывая и руководство. Киевское «Динамо» – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков «Динамо», у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, чтобы себя продать. Можно проиграть, но не команде, которую недавно собрали, и в ворота. Бланко из Аргентины на две головы сильнее игроков киевского «Динамо».

Такое впечатление, будто специально давали добивать во время третьего взятия ворот. Возможно, это эмоции, но все же... Они вроде бы специально «плавят», только не понятно кого.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь кокнуть на скамье во время матча?! Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится.

Я – болельщик «Динамо». Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов или нет. Не может такого быть. Это позор!

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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 1
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Gregory Dnipro
дед всеми правдами и неправдами пытается пристроить свою ж*пу хоть куда нибудь ! не удивлюсь если он после каждого тура всем тренерам проигравших команд будет советовать уходить 
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