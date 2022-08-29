Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука
Это будет рекордное подписание для бельгийского клуба
Бельгийский клуб «Брюгге» согласовал переход Романа Яремчука из «Бенфики».
Сообщается, что португальский клуб получит за украинца 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Также «Бенфика» получит 10% от будущей продажи футболиста.
Отметим, что трансфер Романа Яремчука за 16 миллионов евро станет для «Брюгге» рекордным.
Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом прошлого года за 17 миллионов евро. В составе португальского клуба украинец провел 48 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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