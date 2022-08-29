Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука

Бельгийский клуб «Брюгге» согласовал переход Романа Яремчука из «Бенфики».

Сообщается, что португальский клуб получит за украинца 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Также «Бенфика» получит 10% от будущей продажи футболиста.

Отметим, что трансфер Романа Яремчука за 16 миллионов евро станет для «Брюгге» рекордным.

Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом прошлого года за 17 миллионов евро. В составе португальского клуба украинец провел 48 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.