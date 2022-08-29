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  4. Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука
Португалия
29 августа 2022, 10:40 |
875
0

Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука

Это будет рекордное подписание для бельгийского клуба

29 августа 2022, 10:40 |
875
0
Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бельгийский клуб «Брюгге» согласовал переход Романа Яремчука из «Бенфики».

Сообщается, что португальский клуб получит за украинца 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Также «Бенфика» получит 10% от будущей продажи футболиста.

Отметим, что трансфер Романа Яремчука за 16 миллионов евро станет для «Брюгге» рекордным.

Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом прошлого года за 17 миллионов евро. В составе португальского клуба украинец провел 48 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Роман Яремчук Бенфика Брюгге трансферы
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Источник Record.pt
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