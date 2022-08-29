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  4. ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
Италия
29 августа 2022, 07:44 |
941
0

ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал будущее украинца

29 августа 2022, 07:44 |
941
0
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский и Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу возможного трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Будущее Малиновского и Иличича? Ничего не знаю, увидим в среду. Я знаю, что нужно этой команде, но я не знаю, возможно ли это реализовать. На все осталось всего 4 дня.

За последние 10 дней приехали три новых игрока. Рынок еще не закрыт. Есть время до 31 августа. Я сообщил клубу свои пожелания. Надеюсь, их реализуют», – цитирует Гасперини Sos Fanta.

Клуб из Бергамо готов отпустить игрока, но, во-первых, только если будет предложение с полноценным трансфером, а во-вторых, итальянский клуб завысил цену, что вряд-ли позволит и дальше рассчитывать Малиновскому на переход в новый клуб, в частности в «Тоттенхэм».

Отметим, что контракт украинца с «Аталантой» действует до конца нынешнего сезона. В сезоне 2022/23 Руслан уже сыграл в трех матчах Серии А, в которых отличился забитым голом и одним ассистом. 


 

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Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский трансферы Серии A трансферы трансферы АПЛ
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Источник Sport.ua
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