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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 22:10 |
317
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист - Ингулец

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 22:10 |
317
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист - Ингулец
ФК Металлист

В понедельник, 29 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист» будет принимать «Ингулец». 

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Виталий Романов из Днепра.  Начало игры в 13:00.

«Металлист» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» - «Ингулец», за которой следите здесь.
 

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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