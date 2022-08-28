Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист - Ингулец
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 29 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист» будет принимать «Ингулец».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Виталий Романов из Днепра. Начало игры в 13:00.
«Металлист» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» - «Ингулец», за которой следите здесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня празднуется День города Донецка, а также День шахтера.
Главный тренер СК «Днепр-1» – о победе над киевским клубом