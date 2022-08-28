В понедельник, 29 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист» будет принимать «Ингулец».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Виталий Романов из Днепра. Начало игры в 13:00.

«Металлист» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» - «Ингулец», за которой следите здесь.

