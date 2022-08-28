Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
Обозреватель Sport.ua – о вероятном уходе украинца из португальского клуба
По сообщениям португальских СМИ, «Бенфика» выставила на трансфер Романа Яремчука. Форвард сборной Украины попытается найти новую команду до завершения летнего трансферного окна.
Яремчук не попал в заявку «Бенфики» на следующий матч чемпионата Португалии против «Боавишты». Перед этим просидел весь матч на скамейке запасных против «Динамо» в квалификации ЛЧ, хотя судьба поединка уже была решена и Роман является воспитанником киевского клуба
Почему Бенфика хочет продать Яремчука?
В первую очередь, стоит говорить об изменениях на тренерском мостике. Вместо Жорже Жезуса, бравшего украинского форварда, пришел Рогер Шмидт. У немецкого специалиста свои взгляды на футбол и требования к центральному нападающему. Форвард в одно касание должен завершать фланговые передачи, быть эффективным в штрафной площади соперника.
Сейчас средняя линия «орлов» и фланги выглядят очень здорово. Нужен нападающий, который будет завершать наработки команды в атаке. Роман – игрок немного другого стиля. Это не супер-забивала. Он выполняет много черновой работы, «трудяга», чтобы забить, должен иметь несколько моментов.
«Бенфика» – это бизнес-модель. Они воспитывают или находят игроков, чтобы потом продать. Сейчас один из самых больших активов - форвард Гонсало Рамуш. Он на 5 лет младше Яремчука, португалец, собственный воспитанник. На него будут делать ставку, чтобы продать. Уже сейчас на талантливого португальца есть серьезный спрос в Англии. В перспективе за Рамуша можно получить очень хорошие деньги. Потолок Яремчука – 20-30 миллионов. Если сложится много обстоятельств – удачная игра в чемпионате, ЛЧ и сборной. Украинец не имеет паспорта ЕС, что дает определенные ограничения потенциального перехода.
Поэтому логичным выглядит желание клуба развивать именно Рамуша. Роману остается роль игрока ротации/дублера. Здесь он должен конкурировать с еще одним собственным воспитанником Энрике Араужу, новичком команды нидерландцем Петаром Мусой и бразильцем с немецким паспортом Родриго Пинью. В такой конкуренции никто игровое время гарантировать не будет. Если будет сидеть на скамейке запасных, то цена будет только падать.
«Бенфика» умеет считать деньги. Поэтому попытаются выйти в ноль или минимизировать потери. Яремчук уходит, как ненужный игрок, а не в статусе ведущего игрока команды. Разговоры о желании получить за украинца 20 млн выглядят не слишком убедительно. Это, скорее всего, деньги, потраченные на украинца, учитывая трансфер, зарплату, комиссионные агентам. При реальном предложении эта сумма может колебаться в районе 10-15 млн. Первая цена всегда предполагает собой торг. Все больше выглядит так, что «Бенфика» признала ошибочность перехода и хочет компенсировать свои расходы или их часть.
Переход в Бенфику был ошибкой
Яремчук стал звездой чемпионата Бельгии и лидером «Гента». Удачное выступление за клуб и национальную команду на Евро позволили ему сменить команду. Украинец выбрал вариант с Португалией. Бельгия - витрина для ведущих чемпионатов. Такой же статус у португальских клубов. Суть одна: команды хотят развивать и продавать игроков в более сильные чемпионаты и клубы. Яремчук сменил один клуб-трамплин на другой.
Если в «Генте» на Романа делали ставку, как на один из главных активов клуба, давали время на адаптацию, то у «Бенфики» совсем иная ситуация. В Лиссабоне нужно сразу показывать свой уровень. Если что-то пойдет не так, то скоро ставка будет делаться на других игроков.
Возраст в 25-26 лет и сумма трансфера 17 млн. евро почти не давали Яремчуку право на ошибку при переходе в «Бенфику». Похоже, был расчет, что форвард сборной Украины сможет сразу заиграть, проявить себя или стать заменой Дарвину Нуньесу. Ни то, ни другое не произошло. Наверное, еще прошлым летом нужно было ехать в ведущие чемпионаты. Переходить с опцией, где на тебя рассчитывали бы сразу, а не считали бы заменой кому-то, перспективой или бизнес-активом.
У «Бенфики» одна из лучших футбольных школ. В Академию были вложены огромные деньги. В прошлом сезоне команда из Лиссабона выиграла Юношескую Лигу УЕФА. Перспективных игроков хватает. Постоянно кто-то стучится в первую команду.
Сейчас ситуация такова, что выстрелил Рамуш. Он молодой, собственный игрок. «Бенфика» за него получит не только большие деньги, но репутацию своей Академии. Сейчас уже подрастает 20-летний Араужу. Идти в команду с такой школой было очень рискованно. Если у Араужу будет получаться, то перспективы у Яремчука на игровую практику существенно снизятся. Украинец становится только третьим нападающим. Что для возраста и статуса основного игрока сборной Украины - почти катастрофа.
Есть такое предположение, что могут быть проблемы в коллективе. Проще игрокам, которые общаются между собой на португальском. Они лучше понимают друг друга на поле и имеют возможность поддерживать отношения друг с другом вне футбола. Яремчук говорит только на английском.
Куда может перейти Яремчук?
Сейчас главным вариантом называют «Севилью». У команды из Андалусии не удался старт сезона. Хулен Лопетеги располагает тремя нападающими – Муниром Эль-Хаддади, Рафой Миром и Юссуфом Эн-Несири. Потому трансфер украинца не выглядит логичным. Если переход состоится, то Яремчуку придется выиграть конкуренцию не у последних нападающих ведущего чемпионата. Понятно, что Ла Лига, ЛЧ, будет ротация. Но количественно у «Севильи» пока нет проблем с нападающими. Может, до конца трансферного окна кого-то продадут.
Трансферами в «Севилье» занимается Рамон Мончи. Он умеет видеть больше в футболе и удивлять переходами. Не раз Мончи находил уже немолодых игроков, которые имели проблемы в других командах, но раскрывались в «Севилье». Только в таком случае цена не может быть большой. Андалусийцы больше сами продают, чем покупают. Как мы знаем, «Бенфика» хочет 20 миллионов евро. Поэтому более реальной выглядит аренда на год с возможной опцией выкупа. Лопетеги получает еще одного нападающего, а «Бенфика» экономит зарплату на ненужном игроке.
С другой стороны, такой клуб, как «Севилья», служит хорошим пиаром для рекламы игрока. Туда уже «переходили» этим летом Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. 20 млн евро – очень большая сумма. Скорее, такой интерес - дополнительный информационный повод и свидетельство, что Яремчук открыт для смены клуба.
Английские клубы любят перед закрытием трансферного окна тратить деньги на новых игроков или оформлять аренды. Особенно команды, у которых не сложился старт сезона или возникли кадровые проблемы. Например, Яремчук был одним из кандидатов на переход в «Эвертон», который искал силового форварда. Команда Виталия Миколенко уже подписала другого нападающего – Нила Мопе. Могут возникать другие варианты с клубами АПЛ. Время на трансфер еще есть.
Здесь важна личность агента игрока, который должен предлагать своего подопечного на английском рынке. С Яремчуком работает бельгиец Роджер Хентротай. В его агентстве VISION FOOT Роман является главным активом. В остальном – работа на бельгийском рынке. Футболисты из Грузии, Бразилии. Есть сомнения, что ему хватит авторитета, чтобы работать на английском рынке.
Поэтому я бы не исключал возвращения в Бельгию. «Брюгге» очень нужен центральный нападающий. Команда Эдуарда Соболя раньше проявляла интерес к Яремчуку. «Брюгге» будет играть в ЛЧ, первенство Бельгии хорошо знакомо для Романа. Для него это будет отличный вариант. Тем более, что «Брюгге» имеет деньги и готов платить за нужных игроков.
Не исключал бы вариант с французскими клубами. По стилю игры Роман там может быть успешным. Агент украинца там может иметь определенное влияние или связи.
Также реальной выглядит аренда в турецкие клубы. Возможно, кто-нибудь из местных грандов будет заинтересован в квалифицированном нападающем. Все это касается греческих грандов.
Возвращение в Украину? Это выглядит возможным только при условии, что Роману не смогут найти новую команду и «Бенфика» согласится отпустить его в бесплатную аренду на год, взяв на себя часть зарплаты нападающего. Такая возможность была бы актуальна, прежде всего, для «Динамо», которое имеет проблемы в линии атаки.
Сергей ТИЩЕНКО
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