Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Украинский форвард сменит клуб до конца лета
«Бенфика» выставила на трансфер украинского форварда Романа Яремчука. Об этом сообщают португальские СМИ.
Подтверждает эту информацию и тот факт, что Яремчук не был включен в заявку «Бенфики» на матч четвертого тура чемпионата Португалии против «Боавишты», который пройдет сегодня, 27 августа. «Бенфика» требует за украинского форварда 20 миллионов евро.
Вчера сообщалось о том, что интерес к Яремчуку проявляет «Севилья». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 5 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.
Контракт Яремчука с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая победа «Ливерпуля» в сезоне
Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги