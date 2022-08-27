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  4. Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Португалия
27 августа 2022, 20:13 |
4110
1

Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер

Украинский форвард сменит клуб до конца лета

27 августа 2022, 20:13 |
4110
1
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Бенфика» выставила на трансфер украинского форварда Романа Яремчука. Об этом сообщают португальские СМИ.

Подтверждает эту информацию и тот факт, что Яремчук не был включен в заявку «Бенфики» на матч четвертого тура чемпионата Португалии против «Боавишты», который пройдет сегодня, 27 августа. «Бенфика» требует за украинского форварда 20 миллионов евро.

Вчера сообщалось о том, что интерес к Яремчуку проявляет «Севилья». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 5 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

Контракт Яремчука с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Бенфика Роман Яремчук трансферы Севилья
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Источник Record.pt
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an52
Купували за 17,  ще й сподіваютья трохи наварити
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