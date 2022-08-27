Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер

«Бенфика» выставила на трансфер украинского форварда Романа Яремчука. Об этом сообщают португальские СМИ.

Подтверждает эту информацию и тот факт, что Яремчук не был включен в заявку «Бенфики» на матч четвертого тура чемпионата Португалии против «Боавишты», который пройдет сегодня, 27 августа. «Бенфика» требует за украинского форварда 20 миллионов евро.

Вчера сообщалось о том, что интерес к Яремчуку проявляет «Севилья». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 5 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

Контракт Яремчука с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.