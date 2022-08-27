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Украина. Первая лига
27 августа 2022, 19:55 | Обновлено 27 августа 2022, 19:56
511
2

Первая лига. Победы Карпат и Полесья, ничья Нивы Тернополь

Продолжается стартовый тур Первой лиги

27 августа 2022, 19:55 | Обновлено 27 августа 2022, 19:56
511
2
Первая лига. Победы Карпат и Полесья, ничья Нивы Тернополь
ФК Карпаты Львов

Состоялись еще три матча в рамках стартового тура Группы А Первой лиги сезона 2022/2023. «Карпаты» Львов и «Полесье» с аналогичным счетом обыграли ФСК «Мариуполь» и «Прикарпатье» соответственно, а «Диназ» и «Нива» Тернополь расписали ничью.

«Карпаты» Львов – ФСК «Мариуполь» - 3:0
Голы: Тарануха 12, Чачуа 18, Лень 72

«Прикарпатье» - «Полесье» - 0:3
Голы: Будковский 9, Шастал 23, Козак 35
Удаление: Червак 83 (Полесье)

«Диназ» - «Нива» Тернополь – 1:1
Голы: Клименко 56 – Дедух 40 (с пенальти)

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Первая лига Украины Карпаты Львов Полесье Житомир ФСК Мариуполь Прикарпатье Диназ Вышгород Нива Тернополь
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Источник Sport.ua
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Batya
З почином.
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Dmytro Dmytro
Леви!!!
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