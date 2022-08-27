Первая лига. Победы Карпат и Полесья, ничья Нивы Тернополь

Состоялись еще три матча в рамках стартового тура Группы А Первой лиги сезона 2022/2023. «Карпаты» Львов и «Полесье» с аналогичным счетом обыграли ФСК «Мариуполь» и «Прикарпатье» соответственно, а «Диназ» и «Нива» Тернополь расписали ничью.

«Карпаты» Львов – ФСК «Мариуполь» - 3:0

Голы: Тарануха 12, Чачуа 18, Лень 72

«Прикарпатье» - «Полесье» - 0:3

Голы: Будковский 9, Шастал 23, Козак 35

Удаление: Червак 83 (Полесье)

«Диназ» - «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Клименко 56 – Дедух 40 (с пенальти)