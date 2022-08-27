Первая лига. Ничьи Оболони и Кремня, поражение Буковины

Состоялись еще три матча в рамках стартового тура Первой лиги сезона 2022/2023. «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину», а матчи ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» и «Металлург» Запорожье – «Кремень» завершились вничью.

Группа А

«Буковина» - «Эпицентр» - 1:2

Голы: Скрипник 90+3 – Кристин 80, Чепелюк 84

Группа Б

ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» - 0:0

«Металлург» Запорожье – «Кремень» - 3:3

Голы: Сидоров 12, 37 (с пенальти), Билоцерковец 28 - Галата 17, 73, Байда 66 (автогол)

Ранее сезон в Первой лиге стартовал ничьей «Чернигова» со «Скоруком».