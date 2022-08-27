Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Ничьи Оболони и Кремня, поражение Буковины
Чемпионат Украины
Буковина
27.08.2022, FT 1 : 2
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 августа 2022, 17:11 | Обновлено 27 августа 2022, 19:01
614
0

Первая лига. Ничьи Оболони и Кремня, поражение Буковины

Продолжается стартовый тур Первой лиги

27 августа 2022, 17:11 | Обновлено 27 августа 2022, 19:01
614
0
Первая лига. Ничьи Оболони и Кремня, поражение Буковины
ФК Оболонь

Состоялись еще три матча в рамках стартового тура Первой лиги сезона 2022/2023. «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину», а матчи ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» и «Металлург» Запорожье – «Кремень» завершились вничью.

Группа А

«Буковина» - «Эпицентр» - 1:2
Голы: Скрипник 90+3 – Кристин 80, Чепелюк 84

Группа Б

ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» - 0:0

«Металлург» Запорожье – «Кремень» - 3:3
Голы: Сидоров 12, 37 (с пенальти), Билоцерковец 28 - Галата 17, 73, Байда 66 (автогол)

Ранее сезон в Первой лиге стартовал ничьей «Чернигова» со «Скоруком».

По теме:
Прикарпатье – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты Львов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Старт Первой лиги. Все матчи 1-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига Украины Буковина Черновцы Эпицентр Дунаевцы ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Металлург Запорожье Кремень Кременчуг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»
Футбол | 27 августа 2022, 16:33 4
Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»
Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»

Президент «Динамо» Киев ничего не знает о такой идее

Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
Бокс | 26 августа 2022, 20:59 0
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!

Фрэнк Уоррен считает, что даже 70-тысячный стадион в Кардиффе не подходит

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Футбол | 27.08.2022, 07:54
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
Футбол | 27.08.2022, 06:50
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
Бундеслига. Первая победа Байера, Унион Берлин унизил Шальке
Футбол | 27.08.2022, 18:35
Бундеслига. Первая победа Байера, Унион Берлин унизил Шальке
Бундеслига. Первая победа Байера, Унион Берлин унизил Шальке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26.08.2022, 14:31 74
Футбол
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
26.08.2022, 01:34 2
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.08.2022, 12:00 1
Футбол
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
25.08.2022, 21:49 9
Бокс
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
26.08.2022, 05:45
Футбол
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
26.08.2022, 07:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности