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Прикарпатье
27.08.2022 16:00 - : -
Полесье
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Украина. Первая лига
27 августа 2022, 08:14 | Обновлено 27 августа 2022, 08:35
75
0

Прикарпатье – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 27 августа в 16:00

27 августа 2022, 08:14 | Обновлено 27 августа 2022, 08:35
75
0
Прикарпатье – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 28 августа, состоится поединок 1-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» из Ивано-Франковска примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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