Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира

Стала известна соперница Дарьи Снигур (WTA 125) в первом раунде US Open 2022.

Украинская теннисистка сыграет против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии (WTA 7).

Халеп выиграла WTA Торонто, один из двух крупнейших турниров перед US Open и будет одной из фавориток последнего турнира БШ в 2022 году.

Между собой Снигур и Халеп еще не играли. Это будет первая соперница из топ-10 в карьере украинки.

Дарья Снигур успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата США, выиграв в финале отбора в двух сетах у Нао Хибино из Японии (6:1, 6:4).