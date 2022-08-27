Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
Украинская теннисистка сыграет с Симоной Халеп из Румынии
Стала известна соперница Дарьи Снигур (WTA 125) в первом раунде US Open 2022.
Украинская теннисистка сыграет против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии (WTA 7).
Халеп выиграла WTA Торонто, один из двух крупнейших турниров перед US Open и будет одной из фавориток последнего турнира БШ в 2022 году.
Между собой Снигур и Халеп еще не играли. Это будет первая соперница из топ-10 в карьере украинки.
Дарья Снигур успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата США, выиграв в финале отбора в двух сетах у Нао Хибино из Японии (6:1, 6:4).
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