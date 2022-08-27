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  4. Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
US Open
27 августа 2022, 05:30 | Обновлено 27 августа 2022, 06:35
589
0

Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира

Украинская теннисистка сыграет с Симоной Халеп из Румынии

27 августа 2022, 05:30 | Обновлено 27 августа 2022, 06:35
589
0
Снигур в первом раунде US Open 2022 сыграет против экс-первой ракетки мира
Instagram. Симона Халеп

Стала известна соперница Дарьи Снигур (WTA 125) в первом раунде US Open 2022.

Украинская теннисистка сыграет против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии (WTA 7).

Халеп выиграла WTA Торонто, один из двух крупнейших турниров перед US Open и будет одной из фавориток последнего турнира БШ в 2022 году.

Между собой Снигур и Халеп еще не играли. Это будет первая соперница из топ-10 в карьере украинки.

Дарья Снигур успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата США, выиграв в финале отбора в двух сетах у Нао Хибино из Японии (6:1, 6:4).

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