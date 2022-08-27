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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 01:42 | Обновлено 27 августа 2022, 01:43
33
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Рух

Поединок состоится 28 августа

27 августа 2022, 01:42 | Обновлено 27 августа 2022, 01:43
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Рух
ФК Колос

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Колос» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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