В субботу, 27 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская«Ингулец» и ровенский «Верес».

Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

«Ворскла» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Верес».