Украина. Премьер лига26 августа 2022, 23:04 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
В Ужгороде состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги
26 августа 2022, 23:04 |
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В субботу, 27 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская«Ингулец» и ровенский «Верес».
Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.
«Ворскла» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Верес».
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