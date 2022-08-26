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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 23:04 |
79
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес

В Ужгороде состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги

26 августа 2022, 23:04 |
79
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
Сайт УПЛ

В субботу, 27 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская«Ингулец» и ровенский «Верес».

Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

«Ворскла» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Верес».

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Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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