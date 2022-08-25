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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 18:28 | Обновлено 25 августа 2022, 18:31
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Юрий ГУРА: Играли ради ребят, сидящих в окопах в любую погоду

Наставник «Александрии» прокомментировал матч 7-го тура УПЛ с «Ингульцом»

25 августа 2022, 18:28 | Обновлено 25 августа 2022, 18:31
8
0
Юрий ГУРА: Играли ради ребят, сидящих в окопах в любую погоду
ФК Ингулец

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура на пресс-конференции после матча 7-го тура УПЛ с «Ингульцем» (2:1) ответил на вопросы журналистов:

– Мы очень рады, что этот чемпионат вообще начался. Это будет самый трудный чемпионат из всех, которые были за всю нашу историю. Хочется поблагодарить наши Вооруженные силы, которые нас защищают и делают мирным небо. Хотелось, что оно скорее стало абсолютно мирным.

Сегодня две команды играли ради ребят, сидящих в окопах в любую погоду. Сегодня не нужно было никого настраивать на игру. Ни одна из команд. Все выходили играть на победу.

Наша команда забила сегодня дважды, хотя могла забивать еще несколько голов. Пропустили после стандартного положения. Однако я все равно благодарен своим игрокам, что при такой жаре получили нужный результат.

– Какие планы Александрии на этот чемпионат?

– В прессе, я думаю, вы все уже успели прочесть, что перед нами стоит задача бороться за медали. За них и будем сражаться.

– Что изменилось на фоне товарищеского поединка лунной давности?

– Та игра предоставила нам много поводов для размышлений. Однако опять-таки, эти матчи получились разными. Нам, возможно, повезло, что Ситало не играл с первых минут. Так как он только появился, и сразу же началось дополнительное давление на нашу защиту, передачи. У соперников появилось преимущество в воздухе.

Опять же сделали выводы после той игры, посмотрели несколько дополнительных матчей «Ингульца». Что сказать… Стандартные положения – это их фишка.

– Насколько интересно оказалось это дерби?

– Я – александриец, поэтому для меня любая команда или из Кировограда, или из Петрово, или еще откуда-то – это принципиальный соперник.

– Могут ли остановки в игре из-за сигнала «Воздушная тревога» влиять на результат матча?

– Это очень тяжело для игроков с точки зрения физиологии, потому что они поиграли 40 минут – ноги закисли, а тебе сидеть час. Это нужно чем-то компенсировать, что-то делать в это время. Не знаю, может кто-нибудь возьмется писать диссертацию по этому чемпионату. Но лучше так, чем вообще не играть в футбол — это наше любимое дело.

– Какие предчувствия перед следующей игрой против «Миная»?

– Это будет для нас домашняя игра, но мы ее будем проводить в Киеве, потому что «Минай» не захотел ехать в Александрию.

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Источник ФК Ингулец
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