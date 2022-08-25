В четверг, 25 августа, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Александрия».

Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00.

«Ингулец» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Александрия».