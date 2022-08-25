Украина. Премьер лига25 августа 2022, 02:36 | Обновлено 25 августа 2022, 02:38
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Александрия
В Петровом состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги
25 августа 2022, 02:36 | Обновлено 25 августа 2022, 02:38
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В четверг, 25 августа, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Александрия».
Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00.
«Ингулец» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Александрия».
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