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  4. ЦУРЕНКО – об инциденте с флагом Украины: «Мы связались с посольством в США»
US Open
24 августа 2022, 21:17 |
2148
1

ЦУРЕНКО – об инциденте с флагом Украины: «Мы связались с посольством в США»

Украинская теннисистка – о активных действиях наших спортсменок

24 августа 2022, 21:17 |
2148
1
ЦУРЕНКО – об инциденте с флагом Украины: «Мы связались с посольством в США»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Леся Цуренко прокомментировала ситуацию с исключением Виктории Азаренко из числа участников благотворительного матча в поддержку Украины.

«Когда мы узнали, что ее участие в мероприятии все же подтверждено, я почувствовала и свою реакцию и пообщалась со многими своими знакомыми, с украинцами. Конечно, все были в шоке, они не поняли, как она вообще имеет какое-то отношение к этому событию. Нами был предпринят ряд действий для того, чтобы объяснить USTA, организаторам этого события, что это некорректно и недопустимо для украинской публики, для украинского народа. Нам удалось донести эту информацию. Какой аргумент сработал, я точно не могу сказать, но я рада, что это произошло.

Также, после инцидента с флагом в Цинциннати, мы связались с посольством Украины в США. У нас был разговор по Zoom, и это уже вышло на уровень государственной позиции, что нельзя участвовать в таком ивенте одновременно и украинцам и представителям стран-агрессоров. Что это неправильно. Я рада, что мы выступили одним фронтом. Опять же я не знаю, какой именно аргумент сработал, но я рада, что Азаренко изменила свое мнение и решила не участвовать», – сказала Цуренко.

Ранее сообщалось, что организаторы US Open привлекут спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины.

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Источник Большой теннис Украины
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Arctic
Думаю якби позиція Віки була б чіткішою, ніхто б не був проти її участі!
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