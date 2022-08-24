ЦУРЕНКО – об инциденте с флагом Украины: «Мы связались с посольством в США»

Леся Цуренко прокомментировала ситуацию с исключением Виктории Азаренко из числа участников благотворительного матча в поддержку Украины.

«Когда мы узнали, что ее участие в мероприятии все же подтверждено, я почувствовала и свою реакцию и пообщалась со многими своими знакомыми, с украинцами. Конечно, все были в шоке, они не поняли, как она вообще имеет какое-то отношение к этому событию. Нами был предпринят ряд действий для того, чтобы объяснить USTA, организаторам этого события, что это некорректно и недопустимо для украинской публики, для украинского народа. Нам удалось донести эту информацию. Какой аргумент сработал, я точно не могу сказать, но я рада, что это произошло.

Также, после инцидента с флагом в Цинциннати, мы связались с посольством Украины в США. У нас был разговор по Zoom, и это уже вышло на уровень государственной позиции, что нельзя участвовать в таком ивенте одновременно и украинцам и представителям стран-агрессоров. Что это неправильно. Я рада, что мы выступили одним фронтом. Опять же я не знаю, какой именно аргумент сработал, но я рада, что Азаренко изменила свое мнение и решила не участвовать», – сказала Цуренко.

Ранее сообщалось, что организаторы US Open привлекут спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины.