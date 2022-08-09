US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины

Организаторы US Open «серьезно рассматривали возможность» пойти по стопам Уимблдона и отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире Большого шлема.

Новость о возможном отстранении появилась после того, как Теннисная ассоциация США объявила о мероприятии по сбору средств для народа Украины в виде благотворительного матча, который состоится в День независимости Украины (24 августа).

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Но вместо того, чтобы пойти по стопам британцев, американцы приняли решение пригласить на это мероприятие теннисистов из рф и беларуси и сделать совместное заявление. На данный момент известно, что экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая на международной арене представляет беларусь, дала согласие на участие в этом проекте. Также там будут представлены представители теннисной элиты из других стран – Рафаэль Надаль (Испания) и Ига Свёнтек (Польша).

Отметим, что Азаренко после Уимблдона заявила, что теннис упустил «большую возможность показать, как спорт может объединяться».