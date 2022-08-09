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  4. US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
US Open
09 августа 2022, 15:59 |
60
1

US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины

Отстранять теннисистов не будут

09 августа 2022, 15:59 |
60
1
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
US Open

Организаторы US Open «серьезно рассматривали возможность» пойти по стопам Уимблдона и отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире Большого шлема.

Новость о возможном отстранении появилась после того, как Теннисная ассоциация США объявила о мероприятии по сбору средств для народа Украины в виде благотворительного матча, который состоится в День независимости Украины (24 августа). 

Но вместо того, чтобы пойти по стопам британцев, американцы приняли решение пригласить на это мероприятие теннисистов из рф и беларуси и сделать совместное заявление. На данный момент известно, что экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая на международной арене представляет беларусь, дала согласие на участие в этом проекте. Также там будут представлены представители теннисной элиты из других стран – Рафаэль Надаль (Испания) и Ига Свёнтек (Польша). 

Отметим, что Азаренко после Уимблдона заявила, что теннис упустил «большую возможность показать, как спорт может объединяться».

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US Open 2022 Виктория Азаренко российско-украинская война Рафаэль Надаль Ига Свёнтек
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Источник Mirror
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Nordenus
Интересно кто прийдет из российских теннисистов, если вообще прийдут))
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