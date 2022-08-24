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Лига Европы
24 августа 2022, 16:30 |
592
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Днепр-1

Ответный матч раунда плей-офф квалификации

24 августа 2022, 16:30 |
592
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Днепр-1
СК Днепр-1

В четверг, 25 августа «Днепр-1» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «2+2».

АЕК Ларнака – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Первый матч завершился победой АЕКа со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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