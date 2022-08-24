Лига Европы24 августа 2022, 16:30 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Днепр-1
Ответный матч раунда плей-офф квалификации
24 августа 2022, 16:30 |
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В четверг, 25 августа «Днепр-1» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «2+2».
АЕК Ларнака – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Первый матч завершился победой АЕКа со счетом 2:1.
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