В четверг, 25 августа «Днепр-1» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «2+2».

АЕК Ларнака – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Первый матч завершился победой АЕКа со счетом 2:1.