Дубль Дениса Безбородько в ворота Ворсклы стал юбилейным

28-летний форвард «Зари» Денис Безбородько, забив дважды в поединке с «Ворсклой» (3:1), стал автором 40-го дубля в первых турах чемпионатов Украины.

По два мяча в стартовых матчах забивали футболисты 17 клубов. Чаще других выстреливали дуплетом игроки «Шахтера» - 8 раз, «Днепра» - 5, «Динамо» и «Черноморца» - по 4. А среди луганчан, помимо Безбородько, дважды поразить ворота соперников удавалось лишь Дмитрию Хомченовскому 9 лет назад в гостевом поединке с «Таврией» (2:0).

К слову, для самого Дениса это третий дубль в УПЛ. Два предыдущих он сотворил в рядах «Десны» 27 октября 2018 года в домашнем матче с «Мариуполем» (2:0) и 9 августа 2021-го также на своем поле в игре с «Ингульцом» (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ