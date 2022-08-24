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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 10:59 | Обновлено 24 августа 2022, 11:03
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Дубль Дениса Безбородько в ворота Ворсклы стал юбилейным

Форвард «Зари» стал автором 40-го дубля первых турах УПЛ

24 августа 2022, 10:59 | Обновлено 24 августа 2022, 11:03
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Дубль Дениса Безбородько в ворота Ворсклы стал юбилейным
ФК Заря

28-летний форвард «Зари» Денис Безбородько, забив дважды в поединке с «Ворсклой» (3:1), стал автором 40-го дубля в первых турах чемпионатов Украины.

По два мяча в стартовых матчах забивали футболисты 17 клубов. Чаще других выстреливали дуплетом игроки «Шахтера» - 8 раз, «Днепра» - 5, «Динамо» и «Черноморца» - по 4. А среди луганчан, помимо Безбородько, дважды поразить ворота соперников удавалось лишь Дмитрию Хомченовскому 9 лет назад в гостевом поединке с «Таврией» (2:0).

К слову, для самого Дениса это третий дубль в УПЛ. Два предыдущих он сотворил в рядах «Десны» 27 октября 2018 года в домашнем матче с «Мариуполем» (2:0) и 9 августа 2021-го также на своем поле в игре с «Ингульцом» (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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