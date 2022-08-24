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23.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 1
Карабах
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Лига чемпионов
24 августа 2022, 01:35 | Обновлено 24 августа 2022, 01:55
128
0

Виктория Пльзень – Карабах – 2:1. Камбэк чехов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

24 августа 2022, 01:35 | Обновлено 24 августа 2022, 01:55
128
0
Виктория Пльзень – Карабах – 2:1. Камбэк чехов. Видео голов и обзор матча
ФК Виктория Пльзень

Чешская «Виктория» Пльзень добыла путевку в групповой этап Лиги чемпионов, совершив камбек в домашнем матче против «Карабаха».

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Второй матч, 23 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Копиц, 58, Климент, 73 – Озобич, 38

ГОЛ! 0:1. Озобич, 38 мин.

ГОЛ! 1:1: Копиц, 58 мин.

ГОЛ! 2:1. Климент, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Виктория Пльзень).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Копиц (Виктория Пльзень).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Озобич (Карабах).
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Источник Sport.ua
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