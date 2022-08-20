Виктория – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Чемпионы Чехии и Азербайджана разыграют путевку в групповой раунд
Во вторник, 23 августа, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» состоится ответный поединок четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чешская «Виктория» примет азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Виктория Пльзень
Чемпион Чехии стартовал в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, где не оставил никаких шансов оппоненту. Команда Михала Билека разгромила финский ХИК с общим счетом 7:1.
Далее было противостояние с молдавским «Шерифом» и две одинаковые победы с минимальным преимуществом – 2:1 и 2:1. После безголевой ничьей в Азербайджане, букмекеры верят, что у «Виктории Пльзень» больше шансов пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.
Карабах
Девятикратный чемпион Азербайджана по итогам прошлого сезона оформил золотой дубль, выиграв помимо чемпионата еще и национальный Кубок. Причем завоевать титул, позволивший выйти в квалификацию Лиги чемпионов, команде Гурбана Гурбанова удалось с 19-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.
«Карабах» – первый в истории азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов, что удалось сделать в сезоне 2017/18. В этой кампании «Скакуны» уже прошли польский «Лех» (0:1, 5:1), швейцарский «Цюрих» (3:2, 2:2) и венгерский «Ференцварош» (1:1, 3:1).
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Виктория Пльзень»: Станек – Гавель, Перница, Гейда, Ржезник, Калвах, Буча, Москера, Сикора, Копиц, Хоры.
«Карабах»: Магомедалиев – Вешович, Медина, Медведев, Джафаркулиев, Озобич, Ричард, Янкович, Кади, Зубир, Ваджи.
23 августа, вторник
|«Виктория Пльзень» – «Карабах» (Первый матч – 0:0)
|Пльзень. Стадион «Дусан Арена». 22:00
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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