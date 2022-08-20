Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
20 августа 2022, 11:19 | Обновлено 20 августа 2022, 11:37
77
0

Виктория – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Чемпионы Чехии и Азербайджана разыграют путевку в групповой раунд

20 августа 2022, 11:19 | Обновлено 20 августа 2022, 11:37
77
0
Виктория – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Карабах

Во вторник, 23 августа, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» состоится ответный поединок четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чешская «Виктория» примет азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Виктория Пльзень

 

Чемпион Чехии стартовал в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, где не оставил никаких шансов оппоненту. Команда Михала Билека разгромила финский ХИК с общим счетом 7:1.

Далее было противостояние с молдавским «Шерифом» и две одинаковые победы с минимальным преимуществом – 2:1 и 2:1. После безголевой ничьей в Азербайджане, букмекеры верят, что у «Виктории Пльзень» больше шансов пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Карабах

 

Девятикратный чемпион Азербайджана по итогам прошлого сезона оформил золотой дубль, выиграв помимо чемпионата еще и национальный Кубок. Причем завоевать титул, позволивший выйти в квалификацию Лиги чемпионов, команде Гурбана Гурбанова удалось с 19-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

«Карабах» – первый в истории азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов, что удалось сделать в сезоне 2017/18. В этой кампании «Скакуны» уже прошли польский «Лех» (0:1, 5:1), швейцарский «Цюрих» (3:2, 2:2) и венгерский «Ференцварош» (1:1, 3:1).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Виктория Пльзень»: Станек – Гавель, Перница, Гейда, Ржезник, Калвах, Буча, Москера, Сикора, Копиц, Хоры.

«Карабах»: Магомедалиев – Вешович, Медина, Медведев, Джафаркулиев, Озобич, Ричард, Янкович, Кади, Зубир, Ваджи.

23 августа, вторник

«Виктория Пльзень» – «Карабах» (Первый матч – 0:0)
Пльзень. Стадион «Дусан Арена». 22:00
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украина – Кипр. Прогноз и анонс на отборочный матч чемпионата Европы
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сельта – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
прогнозы Виктория Пльзень Лига чемпионов Денис Шаховец Карабах Агдам
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 20 августа 2022, 01:39 3
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой

Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия

Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Бокс | 19 августа 2022, 15:03 6
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»

Британский боксер сделал прогноз на бой года

Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Футбол | 19.08.2022, 17:36
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Гендиректор Борусии Д объяснил, почему клуб не будет подписывать Роналду
Футбол | 20.08.2022, 03:23
Гендиректор Борусии Д объяснил, почему клуб не будет подписывать Роналду
Гендиректор Борусии Д объяснил, почему клуб не будет подписывать Роналду
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Футбол | 20.08.2022, 10:32
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Патриотично. Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мы, Усик
Мы, Усик
19.08.2022, 11:00 33
Бокс
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
18.08.2022, 23:30 5
Другие виды
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
19.08.2022, 19:11 2
Бокс
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
19.08.2022, 15:16 3
Бокс
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
18.08.2022, 22:56 60
Футбол
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 12
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
19.08.2022, 05:25 1
Футбол
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
19.08.2022, 18:25 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности