Setanta и УПЛ подадут жалобу на Группу 1+1 в Нацсовет по телевидению

Телекомпания Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Дело касается неправомерного использования их контента (а именно – трансляции матчей УПЛ) и нарушения Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» медиагруппой 1+1 Медиа, включая телеканал 2+2.

В дальнейшем Нацсовет может применить разного рода санкции в отношении телеканала в случае принятия соответствующего решения. Рассматривается возможность подачи судебного иска, информирует паблик Бей-Беги.

Интересно, что трансляция матча между «Зарей» и «Ворсклой» была удалена с YouTube-канала FootballHub из-за нарушения авторских прав. Тем не менее, матч затем был опубликован на канале ТСН Проспорт.

Ранее УПЛ сообщила о том, что по итогам матча 1-го тура между «Зарей» и «Ворсклой» в КДК УАФ будут переданы документы из-за нарушений правил телепула.

«Заря» отказалась передать каналу Setanta Sports сигнал для трансляции поединка с полтавчанами, хотя телеканал подписал договор о едином телепуле УПЛ. Матчи «Зари» продолжают показывать каналы группы 1+1 и их YouTube-канал.

Дело будет рассмотрено в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Клубу могут грозить штрафы, а затем более жесткие меры, в том числе исключение из турнира.