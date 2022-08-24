Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. Виктория Пльзень и Маккаби Хайфа вышли в группу
Лига Чемпионов
Проходит дальше Виктория Пльзень
23.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 1
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 августа 2022, 00:04 | Обновлено 24 августа 2022, 00:45
535
1

Лига чемпионов. Виктория Пльзень и Маккаби Хайфа вышли в группу

«Карабах» и «Црвена Звезда» отправляются в Лигу Европы

24 августа 2022, 00:04 | Обновлено 24 августа 2022, 00:45
535
1
Лига чемпионов. Виктория Пльзень и Маккаби Хайфа вышли в группу
ФК Виктория Пльзень

Параллельно с поединком «Бенфика» - «Динамо» проходили еще два матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Виктория» Пльзень после выездной ничьи 0:0 дома обыграла «Карабах» и вышла в групповой этап.

«Виктория» Пльзень – «Карабах» - 2:1 (первый матч – 0:0)
Голы: 0:1 – 38 Озобич, 1:1 – 58 Копиц, 2:1 – 73 Климент.

«Виктория» Пльзень – Станек, Голик, Перница, Емелка, Гавел, Копиц (Чигак, 90), Сикора (Климент, 46; Йирка, 74), Москера, Калвах, Буха, Хоры (Дедич, 86).

«Карабах» – Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев, Байрамов, Озобич (Шейдаев, 70), Ришард (Янкович, 54), Зубир, Кади, Ваджи (Овусу, 81).

Предупреждения: Гугешашвили (19), Перница (38), Сикора (40), Емелка (43), Тижани (74), Копиц (90).

В другом матче «Маккаби» Хайфа на последних минутах сравнял счет в выездном матче с «Црвеной Звездой» и оставил сербский клуб без Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда» - «Маккаби» Хайфа – 2:2 (первый матч – 2:3)
Голы: 1:0 – 27 Пешич, 2:0 – 43 Иванич, 2:1 – 45 Сундгрен, 2:2 – 90, автогол Павков.

«Црвена Звезда» – Борян, Эракович, Драгович, Милунович, Родич (Саного, 84), Катаи, Срнич, Канга (Кангва, 54), Иванич, Пешич (Павков, 78), Букари (Мустафа, 84).

«Маккаби» Хайфа – Коэн, Планич, Голдберг, Сундгрен, Корню, Хазиза, Шери (Гершон, 90), Лави, Аль-Фаз, Давид (Ацили, 72), Пьерро.

Предупреждения: Канга (39), Драгович (45), Родич (73), Сундгрен (85), Иванич (89).

По теме:
Александр Яцык дебютировал за первую команду Динамо в матче ЛЧ
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Дальше - Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике
Лига чемпионов Виктория Пльзень Карабах Агдам Црвена Звезда Маккаби Хайфа
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле
Бокс | 23 августа 2022, 18:41 5
Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле
Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле

Бой может пройти в конце года

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Бокс | 23 августа 2022, 01:30 4
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе считает, что это был тяжелый бой для украинца

ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
Бокс | 23.08.2022, 04:20
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ
Футбол | 23.08.2022, 23:39
Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ
Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ
Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Футбол | 23.08.2022, 18:53
Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Самое западло для ЦрвЗв, ведь выигрывали 2:0
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
22.08.2022, 13:59 4
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
22.08.2022, 23:46 14
Футбол
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
23.08.2022, 05:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
22.08.2022, 21:00 7
Футбол
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
22.08.2022, 16:19 19
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
22.08.2022, 19:00 1
Футбол
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
22.08.2022, 09:00 40
Бокс
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
22.08.2022, 11:40 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности