Лига чемпионов. Виктория Пльзень и Маккаби Хайфа вышли в группу

Параллельно с поединком «Бенфика» - «Динамо» проходили еще два матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Виктория» Пльзень после выездной ничьи 0:0 дома обыграла «Карабах» и вышла в групповой этап.

«Виктория» Пльзень – «Карабах» - 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: 0:1 – 38 Озобич, 1:1 – 58 Копиц, 2:1 – 73 Климент.

«Виктория» Пльзень – Станек, Голик, Перница, Емелка, Гавел, Копиц (Чигак, 90), Сикора (Климент, 46; Йирка, 74), Москера, Калвах, Буха, Хоры (Дедич, 86).

«Карабах» – Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев, Байрамов, Озобич (Шейдаев, 70), Ришард (Янкович, 54), Зубир, Кади, Ваджи (Овусу, 81).

Предупреждения: Гугешашвили (19), Перница (38), Сикора (40), Емелка (43), Тижани (74), Копиц (90).

В другом матче «Маккаби» Хайфа на последних минутах сравнял счет в выездном матче с «Црвеной Звездой» и оставил сербский клуб без Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда» - «Маккаби» Хайфа – 2:2 (первый матч – 2:3)

Голы: 1:0 – 27 Пешич, 2:0 – 43 Иванич, 2:1 – 45 Сундгрен, 2:2 – 90, автогол Павков.

«Црвена Звезда» – Борян, Эракович, Драгович, Милунович, Родич (Саного, 84), Катаи, Срнич, Канга (Кангва, 54), Иванич, Пешич (Павков, 78), Букари (Мустафа, 84).

«Маккаби» Хайфа – Коэн, Планич, Голдберг, Сундгрен, Корню, Хазиза, Шери (Гершон, 90), Лави, Аль-Фаз, Давид (Ацили, 72), Пьерро.

Предупреждения: Канга (39), Драгович (45), Родич (73), Сундгрен (85), Иванич (89).