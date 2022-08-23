19-летний украинец разгромно проиграл на своем дебютном челленджере
Евгений Бондаренко ничего не смог противопоставить Джумхуру
В 1/16 финала грунтового челленджера в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) украинский теннисист Евгений Бондаренко проиграл матч Дамиру Джумхуру (Босния и Герцоговина, ATP 226), в котором сумел забрать всего 1 гейм.
АТР челленджер Баня-Лука (Босния и Герцоговина). Грунт. 1/16 финала
Евгений Бондаренко (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:0, 6:1
Отметим, что этот челленджер стал дебютным для украинца. Он получил WC от организаторов. Также этот матч стал его вторым выступлением в основных сетках турнира на взрослом уровне. Ранее он играл на фьючерсе в Антальи (Турция).
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Рахунок в статті: Євгеній Бондаренко (Україна) – Дамір Джумхур (Боснія та Герцеговина) – 6:0, 6:1.
Якась нестиковка.