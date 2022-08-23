19-летний украинец разгромно проиграл на своем дебютном челленджере

В 1/16 финала грунтового челленджера в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) украинский теннисист Евгений Бондаренко проиграл матч Дамиру Джумхуру (Босния и Герцоговина, ATP 226), в котором сумел забрать всего 1 гейм.

АТР челленджер Баня-Лука (Босния и Герцоговина). Грунт. 1/16 финала

Евгений Бондаренко (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:0, 6:1

Отметим, что этот челленджер стал дебютным для украинца. Он получил WC от организаторов. Также этот матч стал его вторым выступлением в основных сетках турнира на взрослом уровне. Ранее он играл на фьючерсе в Антальи (Турция).