Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
Фанаты клуба явно недовольны игрой некоторых игроков
Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали троих игроков команды после поражения от «Манчестер Юнайтед» в третьем туре АПЛ.
Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино явно не угодили фанатам клуба:
«Фирмино, Милнер и Хендерсон просто не на том уровне, который требуется, нужно избавляться от них троих, как от неприятного запаха»
«Фирмино, Милнер, Хендерсон – это скамейка запасных. Именно из-за них мы не приблизимся к «Сити» в этом сезоне»
«Я бы сделал все, чтобы Фирмино, Милнер и Хендерсон больше не играли за нас»
Хендерсон и Милнер были заменены по ходу матча. Фирмино отыграл все 90 минут. Джордан и Роберто получили оценку 7.0, а Джеймс – 6,6.
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