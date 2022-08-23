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  4. Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
Англия
23 августа 2022, 13:42 | Обновлено 23 августа 2022, 14:37
2972
3

Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»

Фанаты клуба явно недовольны игрой некоторых игроков

23 августа 2022, 13:42 | Обновлено 23 августа 2022, 14:37
2972
3
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
Instagram. ФК Ливерпуль

Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали троих игроков команды после поражения от «Манчестер Юнайтед» в третьем туре АПЛ. 

Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино явно не угодили фанатам клуба:

«Фирмино, Милнер и Хендерсон просто не на том уровне, который требуется, нужно избавляться от них троих, как от неприятного запаха»

«Фирмино, Милнер, Хендерсон – это скамейка запасных. Именно из-за них мы не приблизимся к «Сити» в этом сезоне»

«Я бы сделал все, чтобы Фирмино, Милнер и Хендерсон больше не играли за нас»

Хендерсон и Милнер были заменены по ходу матча. Фирмино отыграл все 90 минут. Джордан и Роберто получили оценку 7.0, а Джеймс – 6,6.

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Комментарии 3
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Kain_X_Rain
Первое поражение в сезоне и все ? Всех выгнать и Клопа уволить,автор погарячился,это не настоящие болельщики,Энфилд знает,что победы придут и в команду нужно верить
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+5
Владислав Антонов
Спад Ліверпуля десь читався. Неможливо пробігти в шаленому темпі весь сезон 21/22, претендувати там на чотири трофеї і продовжити грати так само в 22/23. Не здивуюся, якщо Ліверпуль навіть не потрапить в топ-4.
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+1
K 12
Это только начала чемпионата.Возьмите Арсенал и его старт в прошлом и что по итогу было. Ливерпуль возьмёт своё,а сити непременно проиграет еще и не раз.
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0
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