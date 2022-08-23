Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»

Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали троих игроков команды после поражения от «Манчестер Юнайтед» в третьем туре АПЛ.

Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино явно не угодили фанатам клуба:

«Фирмино, Милнер и Хендерсон просто не на том уровне, который требуется, нужно избавляться от них троих, как от неприятного запаха»

«Фирмино, Милнер, Хендерсон – это скамейка запасных. Именно из-за них мы не приблизимся к «Сити» в этом сезоне»

«Я бы сделал все, чтобы Фирмино, Милнер и Хендерсон больше не играли за нас»

Хендерсон и Милнер были заменены по ходу матча. Фирмино отыграл все 90 минут. Джордан и Роберто получили оценку 7.0, а Джеймс – 6,6.