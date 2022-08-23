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Англия
23 августа 2022, 10:33 | Обновлено 23 августа 2022, 10:52
939
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа и Тен Хага на победу МЮ

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

23 августа 2022, 10:33 | Обновлено 23 августа 2022, 10:52
939
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Тен Хага на победу МЮ
Sport.ua

Предлагаем вашему вниманию реакцию главных тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» после поражения мерсисайдцев от «красных дьяволов» со счетом 1:2 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник Sport.ua
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