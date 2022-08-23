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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 08:05 | Обновлено 23 августа 2022, 08:06
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Шахтер подтвердил аренду Лукаса Тейлора

За «горняков» бразилец отыграет минимум сезон-2022/23

23 августа 2022, 08:05 | Обновлено 23 августа 2022, 08:06
200
0
Шахтер подтвердил аренду Лукаса Тейлора
ФК Шахтер. Лукас Тейлор

Донецкий «Шахтер» подтвердил подписание 27-летнего правого защитника греческого клуба ПАОК Лукаса Тейлора, ранее поигравшего в Украине за «Львов» и «Днепр-1».

«Горняки» арендовали бразильца на один сезон.

Несмотря на то, что другие подробности сделки не разглашаются, накануне греческая пресса проинформировала, что у «Шахтера» будет опция на выкуп контракта Лукаса Тейлора за 350 тысяч евро.

Донецкий клуб уже заявил Лукаса Тейлора на сезон в УПЛ и включил бразильца в заявку команды на матч первого тура против «Металлиста 1925», который состоится сегодня, 23 августа.

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Лукас Тейлор ПАОК Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
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Источник ФК Шахтер Донецк
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