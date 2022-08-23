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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 01:15 | Обновлено 23 августа 2022, 01:26
238
0

Известна заявка Шахтера на матч первого тура УПЛ

Встреча против «Металлиста 1925» состоится 23 августа

23 августа 2022, 01:15 | Обновлено 23 августа 2022, 01:26
238
0
Известна заявка Шахтера на матч первого тура УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку команды на матч первого сезона УПЛ против «Металлиста 1925».

Всего в заявку вошли 23 футболиста.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвиенко, Тейлов, Конопля, Фарина, Козик, Корниенко.
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
Нападающие: Сикан, Кулаков.

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 23 августа. Начало игры в 13:00.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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