Известна заявка Шахтера на матч первого тура УПЛ
Встреча против «Металлиста 1925» состоится 23 августа
Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку команды на матч первого сезона УПЛ против «Металлиста 1925».
Всего в заявку вошли 23 футболиста.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвиенко, Тейлов, Конопля, Фарина, Козик, Корниенко.
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
Нападающие: Сикан, Кулаков.
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 23 августа. Начало игры в 13:00.
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