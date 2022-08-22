Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер

27-летний правый фулбек ПАОКа Лукас Тейлор продолжит карьеру в «Шахтере», который уже успел официально заявить бразильца на сезон-2022/23 в УПЛ.

По данным греческой прессы, клубы согласовали между собой аренду защитника сроком на один сезон, в которой предусматривается опция на выкуп в размере 350 тысяч евро.

В ПАОК Лукас Тейлор переехал летом минувшего года свободным агентом из «Днепра-1».

До этого в Украине, помимо «Днепра-1», бразильский защитник довольно успешно выступал за «Львов», который арендовал Тейлора на сезон-2018/19 у «Палмейраса».