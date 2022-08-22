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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 21:57 |
3647
1

Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер

Донецкий клуб арендует фулбека у греческого ПАОКа

22 августа 2022, 21:57 |
3647
1
Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Тейлор

27-летний правый фулбек ПАОКа Лукас Тейлор продолжит карьеру в «Шахтере», который уже успел официально заявить бразильца на сезон-2022/23 в УПЛ.

По данным греческой прессы, клубы согласовали между собой аренду защитника сроком на один сезон, в которой предусматривается опция на выкуп в размере 350 тысяч евро.

В ПАОК Лукас Тейлор переехал летом минувшего года свободным агентом из «Днепра-1».

До этого в Украине, помимо «Днепра-1», бразильский защитник довольно успешно выступал за «Львов», который арендовал Тейлора на сезон-2018/19 у «Палмейраса».

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Лукас Тейлор ПАОК Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
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Источник Gazzetta.gr
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acfred
комплектація на ходу ( кадри не найсильніші - результати які будуть  теж далекі від  минулих років - хоча і там було складно...
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