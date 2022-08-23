Ничья в Генуе. Ювентус не сумел переиграть Сампдорию на выезде
У туринского клуба 4 очка из 6, и это 4-е место в турнирной таблице
В матче 2-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях не сумел обыграть «Сампдорию» (0:0).
У туринского клуба 4 балла из 6, и это 4-е место в турнирной таблице. «Сампдория» взяла первое очко в сезоне.
Серия A. 2-й тур
Сампдория – Ювентус – 0:0
Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло (Мурру, 73), Лерис, Джуричич (Вильяр, 73), Ринкон (Верре, 68), Роналду Виейра (Депаоли, 78), Сабири, Капуто (Куальярелла, 78).
Ювентус: Перин, Данило, Ругани, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Ровелла, 85), Маккенни (Миретти, 62), Куадрадо (Кин, 77), Костич, Влахович.
Предупреждения: Джуричич (42), Алекс Сандро (44), Лерис (62), Верре (87), Ровелла (90).
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