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Чемпионат Италии
Сампдория
22.08.2022, FT 0 : 0
Ювентус
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Италия
23 августа 2022, 00:59 | Обновлено 23 августа 2022, 01:37
51
0

Ничья в Генуе. Ювентус не сумел переиграть Сампдорию на выезде

У туринского клуба 4 очка из 6, и это 4-е место в турнирной таблице

23 августа 2022, 00:59 | Обновлено 23 августа 2022, 01:37
51
0
Ничья в Генуе. Ювентус не сумел переиграть Сампдорию на выезде
ФК Ювентус

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях не сумел обыграть «Сампдорию» (0:0).

У туринского клуба 4 балла из 6, и это 4-е место в турнирной таблице. «Сампдория» взяла первое очко в сезоне.

Серия A. 2-й тур

Сампдория – Ювентус – 0:0

Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло (Мурру, 73), Лерис, Джуричич (Вильяр, 73), Ринкон (Верре, 68), Роналду Виейра (Депаоли, 78), Сабири, Капуто (Куальярелла, 78).

Ювентус: Перин, Данило, Ругани, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Ровелла, 85), Маккенни (Миретти, 62), Куадрадо (Кин, 77), Костич, Влахович.

Предупреждения: Джуричич (42), Алекс Сандро (44), Лерис (62), Верре (87), Ровелла (90).

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Ювентус Сампдория Сампдория - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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