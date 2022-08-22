В понедельник, 22 августа, в Генуе на поле арены «Луиджи Феррарис», вместимостью 36 599 зрителей, состоится игра 2-го тура чемпионата Италии, в которой «Сампдория» примет «Ювентус». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сампдория

Генуэзцы в стартовом туре сезона в Серии А приняли на своем поле «Аталанту». Позитивных эмоций игра ни футболистам «Сампдории», ни их поклонникам не доставила – бергамаски победили со счетом 2:0.

Впрочем, почин всего сезона все же получился у команды из Генуи мажорным. Она в рамках первого этапа розыгрыша Кубка страны на своем поле выяснила отношения с «Реджиной». Одного гола «Сампдории» оказалось достаточно для победы – 1:0.

Стоит учесть, что на сегодня в рядах генуэзцев под вопросом участие в предстоящем матче Габбьядини, Конте и Тримболи. Остальные игроки, находящиеся под рукой у Марко Джампаоло, здоровы и рвутся в бой.

Ювентус

Туринцы взяли старт в новом чемпионате Италии с домашнего поединка с «Сассуоло». Почин у «старой синьоры» получился крупно-победным – она выиграла со счетом 3:0.

Эта победа смогла сгладить не самые приятные впечатления от серии товарищеских спаррингов «Ювентуса» в межсезонье. Всего «бьянконери» провели четыре поединка, в которых победили лишь один раз, еще один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Начал «Ювентус» лето-2022 с победы 2:0 над мексиканским «Чивасом». Затем была ничья 2:2 в поединке с «Барселоной». А закрыли программу спаррингов два «сухих» поражения – со счетом 0:2 от мадридского «Реала» и со счетом 0:4 от «Атлетико» из Мадрида.

В предстоящем поединке наставник «Юве» Массимилиано Аллегри не сможет задействовать Аке, Кайо Жорже, Ди Марию, Кьезу, Петерса, Погба и голкипера Щенсны.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро – Берешиньски, Феррари, Колли, Ауджелло, Виейра, Лерис, Ринкон, Сабири, Джуричич, Капуто.

Ювентус: Перин – Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро, Закария, Локателли, Маккенни, Куадрадо, Костич, Влахович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

22 августа, понедельник