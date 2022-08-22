Серия А. Рома минимально обыграла Кремонезе

В предпоследнем матче второго тура Серии А «Рома» дома принимала новичка элитного дивизиона, «Кремонезе». Команда Жозе Моуриньо, несмотря на большое количество возданных моментов, одержала минимальную победу 1:0 и пока что идет без потерь – 6 очков в двух турах.

«Рома» - «Кремонезе» - 1:0

Гол: 1:0 – 65 Смоллинг.

«Рома» – Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 86), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Залевски, 73), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 45), Дибала (Матич, 72), Абрахам.

«Кремонезе» – Раду, Гильоне (Баэс, 56), Кирикеш, Лочошвили (Чиофани, 85), Айву (Бьянкетти, 57), Валери, Пикель, Аскасибар, Дессерс, Окереке (Тсаджу, 78), Дзанимаккья (Буонаюто, 56).

Предупреждения: Айву (24), Дзанимаккья (50), Бьянкетти (79).

Второй тур Серии А завершится сегодня матчем «Сампдория» - «Ювентус». Начало в 21:45 по Киеву. Именно с «Ювентусом» «Рома» сыграет в третьем туре Серии А.