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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 19:15 | Обновлено 22 августа 2022, 19:29
817
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 19:15 | Обновлено 22 августа 2022, 19:29
817
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет против «Металлиста 1925».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало игры в 13:00.

«Шахтер» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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