Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет против «Металлиста 1925».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало игры в 13:00.

«Шахтер» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.