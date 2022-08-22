Украина. Премьер лига22 августа 2022, 19:15 | Обновлено 22 августа 2022, 19:29
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925
В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги
22 августа 2022, 19:15 | Обновлено 22 августа 2022, 19:29
817
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Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет против «Металлиста 1925».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало игры в 13:00.
«Шахтер» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
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