Во вторник, 23 августа, состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и «Динамо». Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».

Все самые яркие моменты матча «Бенфика» – «Динамо» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на видеосервисе MEGOGO.

«Бенфика» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

Напомним, первая встреча в польском Лодзе завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0.