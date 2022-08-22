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Лига чемпионов
22 августа 2022, 18:04 | Обновлено 22 августа 2022, 18:22
366
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо

Поединок состоится во вторник, 23 августа

22 августа 2022, 18:04 | Обновлено 22 августа 2022, 18:22
366
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 августа, состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и «Динамо». Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».

  • Все самые яркие моменты матча «Бенфика» – «Динамо» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на видеосервисе MEGOGO.

«Бенфика» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

Напомним, первая встреча в польском Лодзе завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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