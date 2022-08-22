Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Поединок состоится во вторник, 23 августа
Во вторник, 23 августа, состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и «Динамо». Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».
- Все самые яркие моменты матча «Бенфика» – «Динамо» доступны в режиме Live в нашем Telegram.
Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на видеосервисе MEGOGO.
«Бенфика» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Напомним, первая встреча в польском Лодзе завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0.
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