Тренер Мехелена: «Если Швед не хочет играть, он мне не нужен»

Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс после поединка 5-го тура чемпионата Бельгии с «Вестерло» (5:4) заявил о своем недовольстве из-за отсутствия Марьяна Шведа.

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«Марьян сегодня не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен», - заявил Бейс.

Напомним, ранее сам Швед, комментируя слухи об интересе к нему со стороны «Шахтера», заявлял о готовности «приехать в донецкую команду на велосипеде».