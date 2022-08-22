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Бельгия
22 августа 2022, 16:57 | Обновлено 22 августа 2022, 17:08
544
1

Тренер Мехелена: «Если Швед не хочет играть, он мне не нужен»

Данни Бейс дал отрицательную характеристику потенциальному новичку «Шахтера»

22 августа 2022, 16:57 | Обновлено 22 августа 2022, 17:08
544
1
Тренер Мехелена: «Если Швед не хочет играть, он мне не нужен»
ФК Мехелен. Марьян Швед

Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс после поединка 5-го тура чемпионата Бельгии с «Вестерло» (5:4) заявил о своем недовольстве из-за отсутствия Марьяна Шведа.

«Марьян сегодня не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен», - заявил Бейс.

Напомним, ранее сам Швед, комментируя слухи об интересе к нему со стороны «Шахтера», заявлял о готовности «приехать в донецкую команду на велосипеде».

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Источник Gazet van Antwerpen
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Комментарии 1
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udman1111
Це дійсно непрофесійно і не неправильно з боку Мар'яна, але якщо він дійсно так бажає повернутись до нас то це точно краще чим бігти у другосортні ліги з рідної країни в такий час. Хай нам доводить свою профпригодність саме головне.
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