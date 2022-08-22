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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера станет одноклубником Вербича в Греции
Греция
22 августа 2022, 11:56 |
876
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера станет одноклубником Вербича в Греции

Бернард продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

22 августа 2022, 11:56 |
876
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера станет одноклубником Вербича в Греции
Instagram. Бернард

29-летний бывший вингер «Шахтера» Бернард, который с лета минувшего года выступал в ОАЭ за «Аль-Шарджу», как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в Европе.

Информацию об уходе Бернарда официально подтвердил эмиратский клуб, в котором конкретизировали, что бразилец перебирается в «Панатинаикос».

Сам Бернард в Instagram также заявил о том, что покидает «Аль-Шарджу», попутно поблагодарив клуб и его болельщиков за сотрудничество и поддержку.

«Панатинаикос» официально пока не делал заявлений о подписании Бернарда, потому детали трансфера пока остаются неизвестными.

Напомним, нынешним летом «Панатинаикос» на левый фланг атаки подписал еще одного экс-легионера из УПЛ – Беньямина Вербича, с которым был оформлен полноценный контракт на три года.

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Бернард Аль-Шарджа Панатинаикос трансферы
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Источник Sport.ua
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