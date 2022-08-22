ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера станет одноклубником Вербича в Греции

29-летний бывший вингер «Шахтера» Бернард, который с лета минувшего года выступал в ОАЭ за «Аль-Шарджу», как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в Европе.

Информацию об уходе Бернарда официально подтвердил эмиратский клуб, в котором конкретизировали, что бразилец перебирается в «Панатинаикос».

المـ👑ـلك يتمنى له التوفيق في مشواره المقبل



الشارقة يوافق على انتقال لاعبه البرازيلي " برنارد دوارتي " إلى صفوف فريق ( Panathinaikos FC ) اليوناني #نادي_الشارقة pic.twitter.com/9UDg7y4xvc — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 21, 2022

Сам Бернард в Instagram также заявил о том, что покидает «Аль-Шарджу», попутно поблагодарив клуб и его болельщиков за сотрудничество и поддержку.

«Панатинаикос» официально пока не делал заявлений о подписании Бернарда, потому детали трансфера пока остаются неизвестными.

Напомним, нынешним летом «Панатинаикос» на левый фланг атаки подписал еще одного экс-легионера из УПЛ – Беньямина Вербича, с которым был оформлен полноценный контракт на три года.