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  4. Экс-вингер Шахтера Бернард имеет предложения от двух топ-клубов Греции
Греция
17 августа 2022, 12:21 | Обновлено 17 августа 2022, 12:22
335
0

Экс-вингер Шахтера Бернард имеет предложения от двух топ-клубов Греции

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» готовы подписать с бразильцем контракт на 3 года

17 августа 2022, 12:21 | Обновлено 17 августа 2022, 12:22
335
0
Экс-вингер Шахтера Бернард имеет предложения от двух топ-клубов Греции
Instagram. Бернард

29-летний бразильский вингер Бернард, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», вскоре может вернуться в Европу.

В настоящий момент у Бернарда контракт с эмиратским клубом «Аль-Шарджа», однако конкретные предложения по бразильцу поступили от двух топ-клубов Греции – «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».

Оба греческих клуба готовы заключить с Бернардом контракт до лета 2025 года.

Решение о вероятном трансфере будет принято самим футболистом в ближайшее время.

Примечательно, что с «Аль-Шарджей» у Бернарда контракт до лета 2023 года. Ранее бразильца сватали в «Коринтианс».

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Бернард Аль-Шарджа Панатинаикос Олимпиакос трансферы
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Источник TNT Sports
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