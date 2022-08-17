Экс-вингер Шахтера Бернард имеет предложения от двух топ-клубов Греции

29-летний бразильский вингер Бернард, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», вскоре может вернуться в Европу.

В настоящий момент у Бернарда контракт с эмиратским клубом «Аль-Шарджа», однако конкретные предложения по бразильцу поступили от двух топ-клубов Греции – «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».

Оба греческих клуба готовы заключить с Бернардом контракт до лета 2025 года.

Решение о вероятном трансфере будет принято самим футболистом в ближайшее время.

Примечательно, что с «Аль-Шарджей» у Бернарда контракт до лета 2023 года. Ранее бразильца сватали в «Коринтианс».