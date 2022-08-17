Экс-вингер Шахтера Бернард имеет предложения от двух топ-клубов Греции
«Олимпиакос» и «Панатинаикос» готовы подписать с бразильцем контракт на 3 года
29-летний бразильский вингер Бернард, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», вскоре может вернуться в Европу.
В настоящий момент у Бернарда контракт с эмиратским клубом «Аль-Шарджа», однако конкретные предложения по бразильцу поступили от двух топ-клубов Греции – «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».
Оба греческих клуба готовы заключить с Бернардом контракт до лета 2025 года.
Решение о вероятном трансфере будет принято самим футболистом в ближайшее время.
Примечательно, что с «Аль-Шарджей» у Бернарда контракт до лета 2023 года. Ранее бразильца сватали в «Коринтианс».
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