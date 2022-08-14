Коринтианс хочет заменить Виллиана другим экс-вингером Шахтера

«Коринтианс», который накануне попрощался с 34-летним экс-вингером «Шахтера» Виллианом, хочет заменить ушедшего игрока другим футболистом, который ранее выступал за «горняков».

Руководство «тимау» начало переговорный процесс о переходе 29-летнего Бернарда, выступающего с лета минувшего года за эмиратский клуб «Аль-Шарджа».

Главной проблемой в переговорах является нежелание Бернарда идти на уступки в вопросе заработной платы. Хавбек готов вернуться в Бразилию, но с условием, что «Коринтианс» будет ему платить столько же, как и «Аль-Шарджа».

Говоря предметно, речь идет о 2 миллионах бразильских реалов в месяц, что эквивалентно 380 тысячам евро. Для «Коринтианса» эта сумма выходит за пределы возможностей, так как Виллиан, который был до этого самым высокооплачиваемым игроком команды, зарабатывал по 1 миллиону бразильских реалов в месяц, и вдвое увеличивать оклад для новичка в «тимау» не готовы.

В «Аль-Шардже» Бернард является важным игроком первой команды, а его контракт рассчитан до лета 2023 года, поэтому эмиратский клуб также не горит желанием расставаться с футболистом.

15 августа в Бразилии закрывается международное трансферное окно, а потому до этой даты станет понятно, сможет ли «Коринтианс» подписать Бернарда, либо нет.