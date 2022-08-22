20.08.2022, FT 3 : 0
Италия22 августа 2022, 04:21 |
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Интер – Специя – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
22 августа 2022, 04:21 |
48
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В поединке 2-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле разгромил «Специю» со счетом 3:0.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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