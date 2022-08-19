В субботу, 20 августа, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч второго тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют миланский «Интер» и «Специя». Стартовый свисток арбитра Давиде Герсини из Генуи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Интер



Далеко не каждому клубу, вне зависимости от статуса и исторических регалий, удается успешно открыть для себя новый футбольный сезон. Миланский «Интер», которого уже традиционно для последних нескольких лет записывают в главные претенденты на чемпионский титул, на прошлой неделе играл в гостях у вернувшегося в Серию A «Лечче» и был вынужден спасаться от сенсационной потери очков на последних минутах (2:1).

Трансферная кампания «змей» этим летом была достаточно скромной относительно сразу двух направлений: на вход и на выход. Скорее всего, это связано с окладом бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который вернулся в расположение «нерадзурри» на фоне неудачного сезона в составе лондонского «Челси». Пока что, только на правах аренды. Именитому форварду в итоге понадобилось менее двух минут для того, чтобы забить формально дебютный мяч, однако затем его команда показала, что к моменту начала кампании подошла в достаточно сыром состоянии.

Специя



Командам средней руки в Италии попросту неоткуда брать внушительные средства на мощные трансферные кампании, поэтому «Специя» с ее скромным бюджетом усиливала кадровою обойму исключительно за счет футболистов, которым не нашлось места в их предыдущих клубах. В том числе, это касается и украинского полузащитника Виктора Коваленко, который совершенно не нужен Джан Пьеро Гасперини в бергамаской «Аталанте», однако Тиагу Мотта нередко привлекал его к матчам основной команды в прошлом сезоне.

Позиция у зоны вылета по итогам прошлой кампании несильно вдохновляла руководство «орлят», поэтому опытный Лука Готти пришел на смену начинающему итальянскому специалисту, и теперь попытается что-то сделать с коллективом, которому явно не хватает бюджета. Впрочем, обыграть «Емполи» в первом туре (1:0) это «Специи» не помешало, поэтому она и дальше будет продолжать стараться цепляться за очки.

Ориентировочные составы



«Интер»: Ханданович – А. Бастони, де Врей, Шкриниар – Госенс, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис – Лукаку, Мартинес.

«Специя»: Драговски – Николаю, Кивер, Кальдара – Реца, С. Бастони, Экдаль, Бурабиа, Гьяси – Нзола, Верде.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре претенденты на чемпионство будут более уверенными. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» не проиграет и ТБ 3.5 с коэффициентом 1.99 по линии Parimatch.

20 августа, суббота