Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер крупно обыграл Специю, Лечче проиграл Сассуоло
Чемпионат Италии
Интер Милан
20.08.2022, FT 3 : 0
Специя
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 августа 2022, 00:50 | Обновлено 21 августа 2022, 00:51
58
0

Интер крупно обыграл Специю, Лечче проиграл Сассуоло

Миланский клуб стартовал в чемпионате Италии с двух побед

21 августа 2022, 00:50 | Обновлено 21 августа 2022, 00:51
58
0
Интер крупно обыграл Специю, Лечче проиграл Сассуоло
ФК Интер Милан

Состоялись еще два матча второго тура чемпината Италии.

 «Сассуоло» в домашних стенах минимально обыграл «Лечче», «Интер» уверенно одолел «Специю».

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Сассуоло» – «Лечче» – 1:0
Гол: 1:0 – 39 Берарди.

«Интер» – «Специя» – 3:0
Голы: 1:0 – 35 Мартинес, 2:0 – 52 Чалханоглу, 3:0 – 82 Корреа.

По теме:
Аталанта – Милан. Текстовая трансляция матча
Интер – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Сассуоло Лечче Интер Милан Специя
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Футбол | 20 августа 2022, 21:50 8
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко

Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в «Мальорке»

Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Бокс | 20 августа 2022, 19:15 4
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа

Бой начнется после полуночи по киевскому времени

Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа
Бокс | 20.08.2022, 20:55
Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа
Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Футбол | 20.08.2022, 07:15
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Футбол | 20.08.2022, 12:51
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
19.08.2022, 17:36 8
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:59 3
Бокс
Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
19.08.2022, 10:54 3
Футбол
ВИДЕО. Усик провел совместную тренировку с Холифилдом
ВИДЕО. Усик провел совместную тренировку с Холифилдом
19.08.2022, 12:45
Бокс
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
19.08.2022, 08:00 23
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
19.08.2022, 19:11 2
Бокс
Мы, Усик
Мы, Усик
19.08.2022, 11:00 34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности