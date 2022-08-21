20.08.2022, FT 3 : 0
Италия21 августа 2022, 00:50 | Обновлено 21 августа 2022, 00:51
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Интер крупно обыграл Специю, Лечче проиграл Сассуоло
Миланский клуб стартовал в чемпионате Италии с двух побед
21 августа 2022, 00:50 | Обновлено 21 августа 2022, 00:51
58
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Состоялись еще два матча второго тура чемпината Италии.
«Сассуоло» в домашних стенах минимально обыграл «Лечче», «Интер» уверенно одолел «Специю».
Чемпионат Италии. 2-й тур
«Сассуоло» – «Лечче» – 1:0
Гол: 1:0 – 39 Берарди.
«Интер» – «Специя» – 3:0
Голы: 1:0 – 35 Мартинес, 2:0 – 52 Чалханоглу, 3:0 – 82 Корреа.
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