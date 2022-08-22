Барселона разгромила Реал Сосьедад. Левандовски сделал первый дубль
Еще по голу для каталонской команды забили Усман Дембеле и Ансу Фати
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.
Первые два мяча за каталонскую команду провел Роберт Левандовски, еще по голу забили Усман Дембеле и Ансу Фати. У соперника отличился Александер Исак.
После двух туров «Барселона» набрала 4 очка.
Лига 1. 2-й тур
Реал Сосьедад – Барселона – 1:4
Голы: Исак, 6 – Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79.
Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо (Горосабель, 78), Айен Муньос, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино (Каррикабуру, 78), Кубо (Наварро, 69), Сильва (Туррьентес, 69), Мендес, Исак (Шо, 69).
Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гарсия, Бальде (Фати, 64), Педри, де Йонг (Сержи Роберто, 85), Гави (Кессье, 85), Дембеле (Жорди Альба, 72), Левандовски, Торрес (Рафинья, 64).
Предупреждения: Элустондо, 21, Ле Норман, 41 – Араухо, 51.
Судья: Монтеро (Испания)
Атлетик – Валенсія – 1:0
Гол: Беренгер, 42
Атлетико – Вильярреал – 0:2
Голы: Сантос, 73, Х.Морено, 90+7
События матча
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