Барселона разгромила Реал Сосьедад. Левандовски сделал первый дубль

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

Первые два мяча за каталонскую команду провел Роберт Левандовски, еще по голу забили Усман Дембеле и Ансу Фати. У соперника отличился Александер Исак.

После двух туров «Барселона» набрала 4 очка.

Лига 1. 2-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 1:4

Голы: Исак, 6 – Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79.

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо (Горосабель, 78), Айен Муньос, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино (Каррикабуру, 78), Кубо (Наварро, 69), Сильва (Туррьентес, 69), Мендес, Исак (Шо, 69).

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гарсия, Бальде (Фати, 64), Педри, де Йонг (Сержи Роберто, 85), Гави (Кессье, 85), Дембеле (Жорди Альба, 72), Левандовски, Торрес (Рафинья, 64).

Предупреждения: Элустондо, 21, Ле Норман, 41 – Араухо, 51.

Судья: Монтеро (Испания)

Атлетик – Валенсія – 1:0

Гол: Беренгер, 42

Атлетико – Вильярреал – 0:2

Голы: Сантос, 73, Х.Морено, 90+7