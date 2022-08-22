Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона разгромила Реал Сосьедад. Левандовски сделал первый дубль
Чемпионат Испании
Атлетик
21.08.2022, FT 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 августа 2022, 01:15 | Обновлено 22 августа 2022, 01:44
154
0

Барселона разгромила Реал Сосьедад. Левандовски сделал первый дубль

Еще по голу для каталонской команды забили Усман Дембеле и Ансу Фати

22 августа 2022, 01:15 | Обновлено 22 августа 2022, 01:44
154
0
Барселона разгромила Реал Сосьедад. Левандовски сделал первый дубль
ФК Барселона

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

Первые два мяча за каталонскую команду провел Роберт Левандовски, еще по голу забили Усман Дембеле и Ансу Фати. У соперника отличился Александер Исак.

После двух туров «Барселона» набрала 4 очка.

Лига 1. 2-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 1:4

Голы: Исак, 6 – Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79.

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо (Горосабель, 78), Айен Муньос, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино (Каррикабуру, 78), Кубо (Наварро, 69), Сильва (Туррьентес, 69), Мендес, Исак (Шо, 69).

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гарсия, Бальде (Фати, 64), Педри, де Йонг (Сержи Роберто, 85), Гави (Кессье, 85), Дембеле (Жорди Альба, 72), Левандовски, Торрес (Рафинья, 64).

Предупреждения: Элустондо, 21, Ле Норман, 41 – Араухо, 51.

Судья: Монтеро (Испания)

Атлетик – Валенсія – 1:0

Гол: Беренгер, 42

Атлетико – Вильярреал – 0:2

Голы: Сантос, 73, Х.Морено, 90+7

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик).
По теме:
Вест Хэм – Брайтон – 0:2. Видео голов и обзор матча
Аталанта – Милан – 1:1. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад - Барселона Роберт Левандовски Усман Дембеле Ансу Фати Александер Исак видео голов и обзор Валенсия Вильярреал Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана
Футбол | 21 августа 2022, 23:41 1
Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана
Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана

Украинский хавбек отметился первым голом для себя в сезоне

Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Бокс | 21 августа 2022, 19:01 0
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»

Британцу не понравилось, как его соотечественник выбросил пояса

ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
Бокс | 21.08.2022, 09:10
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
Футбол | 21.08.2022, 20:44
Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Бокс | 21.08.2022, 20:00
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
21.08.2022, 22:20
Футбол
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 110
Бокс
ВИДЕО. Динамо сыграет во Львове, Довбик близок к Италии, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Динамо сыграет во Львове, Довбик близок к Италии, ставим на Арсенал
20.08.2022, 09:51
Футбол
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
Костюк жестко высказалась об инциденте с флагом Украины в Цинциннати
Костюк жестко высказалась об инциденте с флагом Украины в Цинциннати
20.08.2022, 21:23 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности