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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
21.08.2022 23:00 - : -
Барселона
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Испания
21 августа 2022, 09:08 | Обновлено 21 августа 2022, 09:13
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0

Реал Сосьедад - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы попробуют одержать первую победу в Примере-2022/2023

21 августа 2022, 09:08 | Обновлено 21 августа 2022, 09:13
45
0
Реал Сосьедад - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона / автор неизвестен

В воскресенье, 21 августа, в Сан-Себастьяне на поле арены «Аноэта», вместимостью 32 000 зрителей, состоится игра 2-го тура чемпионата Испании, в которой «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Стартовый свисток в матче прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

«Баски» в первом туре нового сезона в Примере нанесли визит «Кадису», и добились победы с минимальным перевесом – 1:0. Три очка «бело-голубым» принес гол японца Кубо, которого клуб этим летом, как известно, выкупил у мадридского «Реала».

Победа на старте кампании пришла не смену серии неудач, которой команда завершила подготовительные спарринги. Всего в межсезонье «Реал Сосьедад» провел шесть товарищеских встреч. Стартовал с поражения 0:1 от французской «Тулузы», затем сыграл вничью 1:1 с «Боруссией» из Гладбаха, и добился побед над «Осасуной» (1:0) и английским «Борнмутом» (2:1). Ну, и закрыли череду спаррингов два поражения – от «Эйбара» (1:2) и «Атлетика» (0:1).

Барселона

Каталонцы на почин нового чемпионата Испании сыграли дома вничью 0:0 с «Райо Вальекано». Этот результат довел серию «Барселоны» без неудач до семи – в шести контрольных поединках лета-2022 команда Хави также не проигрывала.

Вначале «блауграна» сыграла 1:1 с каталонской командой «Олот», а затем во время американского турне одержала три победы («Интер Майами» - 6:0, «Реал» Мадрид – 1:0, «Нью-Йорк Ред Буллз» - 2:0) и один раз довольствовалась ничьей («Ювентус» - 2:2). Уже по возвращении в Испанию «сине-гранатовые» разгромили мексиканский «Пумас» в матче за Кубок Гампера – 6:0.

Ориентировочные составы

Реал Сосьедад: Ремиро – Элустондо, Субелдиа, Ле Норман, Рико, Субименди, Мерино, Кубо, Давид Силва, Браис Мендес, Исак.

Барседона: тер Штеген – Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Гави, Кессье, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

21 августа, воскресенье

«Реал Сосьедад» - «Барселона»
Сан-Себастьян. «Аноэта». 23:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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