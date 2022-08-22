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Чемпионат Франции
Лилль
21.08.2022, FT 1 : 7
ПСЖ
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Франция
22 августа 2022, 00:23 | Обновлено 22 августа 2022, 00:41
491
0

Шок для Фонсеки и Исмаили. ПСЖ отгрузил Лиллю 7 мячей, у Мбаппе хет-трик

Неймар оформил дубль, один гол в свой актив записал Лионель Месси

22 августа 2022, 00:23 | Обновлено 22 августа 2022, 00:41
491
0
Шок для Фонсеки и Исмаили. ПСЖ отгрузил Лиллю 7 мячей, у Мбаппе хет-трик
ПСЖ. Килиан Мбаппе

В матче 3-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Лилль» со счетом 7:1.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет уже на 8-й секунде игры, это рекорд в Лиги 1.

Мбаппе сделал хет-трик, дубль оформил Неймар. По одному разу отличились Лионель Месси и Ашраф Хакими.

Весь матч у хозяев на поле провел бразильский защитник Исмаили, экс-игрок «Шахтера». Его команда под руководством Паулу Фонсеки, экс-наставника горняков, потерпела сокрушительное домашнее фиаско.

«ПСЖ» набрал 9 очков и после 3 туров и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

Лига 1. 3-й тур

Лилль – ПСЖ – 1:7

Голы: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Месси, 28, Хакими, 39, Неймар, 43, 52.

Лилль: Лео Жардим, Александру (Тиагу Джало, 71), Гудмундссон (Мартен, 59), Жозе Фонти, Диаките, Исмаили, Юсуф Языджи (Жегрова, 59), Гомеш, Андре (Вирджиниус, 59), Бамба, Давид

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукьеле, 81), Кимпембе, Серхио Рамос (Данилу Перрейра, 81), Маркиньюс, Нуну Мендеш (Бернат, 63), Верратти (Ренату Санчеш, 63), Витинья (Паредес, 84), Мбаппе, Неймар, Месси

Предупреждения: Андре, 39, Давид, 83 – Серхио Рамос, 34.

Судья: Тюрпен (Франция)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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