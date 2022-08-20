В воскресенье, 21 августа, в Вильнев-д’Аске на поле арены «Стад Пьер-Моруа», вместимостью 50 186 зрителей, состоится игра 3-го тура французского чемпионата, в которой «Лилль» примет «ПСЖ». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Лилль

«Доги», руководимые экс-наставником донецкого «Шахтера» Пауло Фонсекой, стартовали в новой кампании Лиги 1 с крупной домашней победы 4:1 над «Осером». Затем «Лилль» нанес визит «Нанту» и довольствовался ничьей 1:1. С 4-мя очками в активе норцы в таблице французского чемпионата занимают промежуточное третье место.

Нынешние турнирные показатели «Лилля» на порядок лучше, нежели были у команды в предыдущем чемпионате Франции. Его «доги» завершили на 10 месте. В 38 поединках было одержано 14 побед и 13 ничьих, а в 11 матчах команда проиграла. Как следствие, в сезоне-2022/2023 команда осталась без еврокубков, и нынче полностью сосредоточена на национальных турнирах.

ПСЖ

Парижская команда, как и «Лилль», в летнее межсезонье пережил смену тренера – Маурисио Почеттино во главе команды сменил Кристоф Гальтье. Новую кампанию «ПСЖ» начал ударно, обыграв вначале со счетом 5:0 на выезде «Клермон», а затем разбив дома «Монпелье» - 5:2. В результате, париженец вместе с «Лионом», стали в Лиге 1 единственными, кто стартовал с двух побед.

Напомним, по итогам предыдущего чемпионата Франции сезона-2021/2022 «ПСЖ» стал чемпионом. В 38 играх он набрал 86 очков (26 побед, 8 ничьих, 4 поражения), и сразу на 15 пунктов опередил «Марсель», занявший вторую итоговую позицию.

К слову, на почин сезона-2022/2023 Гальтье и его новые подопечные отметились завоеванием Суперкубка Франции. В матче за супертрофей они со счетом 4:0 разгромили «Нант». Таким образом, в трех официальных матчах нового сезона «ПСЖ» добился трех крупных побед с общим счетом 14:2.

Ориентировочные составы

Лилль: Жардим – Зедадка, Фонте, Алехандро, Гудмундссон, Андре, Гомес, Девид, Кабелла, Бамба, Байо.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Верратти, Витиньо, Нуно Мендеш, Месси, Неймар, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

21 августа, воскресенье