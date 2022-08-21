Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Реал – 1:4. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Сельта
20.08.2022, FT 1 : 4
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 августа 2022, 05:58 | Обновлено 21 августа 2022, 05:59
143
0

Сельта – Реал – 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2 тура чемпионата Испании

21 августа 2022, 05:58 | Обновлено 21 августа 2022, 05:59
143
0
Сельта – Реал – 1:4. Видео голов и обзор матча
twitter

В поединке 2-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил «Сельту» со счетом 4:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
По теме:
Борнмут – Арсенал – 0:3. Зинченко идет к трофею. Видео голов и обзор матча
Сельта – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Боруссия Д – Вердер – 2:3. Невероятный камбэк гостей. Обзор матча
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Сельта - Реал Реал Мадрид видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Бокс | 21 августа 2022, 02:07 91
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам

20 августа в Саудовской Аравии состоялся большой чемпионский бой-реванш

Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа
Бокс | 20 августа 2022, 20:55 0
Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа
Хавбек Динамо назвал раунд, в котором Усик вырубит Джошуа

Александр Андриевский уверен, что украинец победит досрочно

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Футбол | 20.08.2022, 14:26
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Женская сборная Украины U-16 во второй раз проиграла на Евробаскете
Баскетбол | 20.08.2022, 22:48
Женская сборная Украины U-16 во второй раз проиграла на Евробаскете
Женская сборная Украины U-16 во второй раз проиграла на Евробаскете
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
Футбол | 20.08.2022, 16:50
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
20.08.2022, 06:00 2
Теннис
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
19.08.2022, 15:16 3
Бокс
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
19.08.2022, 18:25 34
Футбол
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
19.08.2022, 21:56 6
Футбол
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
19.08.2022, 15:40
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
19.08.2022, 15:03 7
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
19.08.2022, 10:05 21
Футбол
Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1
Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1
19.08.2022, 12:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности