20.08.2022, FT 1 : 4
Испания21 августа 2022, 05:58 | Обновлено 21 августа 2022, 05:59
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Сельта – Реал – 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2 тура чемпионата Испании
21 августа 2022, 05:58 | Обновлено 21 августа 2022, 05:59
143
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В поединке 2-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил «Сельту» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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