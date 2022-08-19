В субботу, 20 августа, в Виго на стадионе «Балаидос» состоится матч второго тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Сельта» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра Хесус Хиль Мансано из Дон-Бенито прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Сельта



Аргентинский специалист Эдуардо Коудет уже третий сезон подряд возглавляет «Сельту» из Виго, однако результаты выступлений его команды в прошлой кампании были разочаровующими. Итоговая 11 строчка в турнирной таблице закрепила за «кельтами» статус крепкого середняка, и, хотя это уже и не четвертая с конца позиция, как это было до эпохи Коудета в течение двух сезонов, однако до восьмого места в кампании-2020/21 явно не дотягивает.

Именно по этой причине руководство клуба решило дать 47-летнему специалисту шанс исправить недочеты, но при этом не сочло необходимым выделять под его работу существенный трансферный бюджет. По большому счету, за вырученные с продажи Браиса Мендеса в «Реал Сосьедад» 14 млн евро «Сельта» смогла обзавестись сразу шестью исполнителями, однако никого не приобрела на постоянной основе в качестве замены бывшему лидеру. С такими исходными параметрами команда из Виго принимала в первом туре «Эспаньол», и сыграла против «попугаев» вничью 2:2.

Реал



Днем позднее действующий чемпион Испании, мадридский «Реал», гостевал у новичков Ла Лиги образца этого сезона – «Альмерии», и вместе с тем тестировал свои летние многомиллионные приобретения. В итоге, дошло до того, что Карло Анчелотти был вынужден в срочном порядке поднимать с лавки запасных Луку Модрича и Эдена Азара, так как юные Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени чуть не запороли игру. «Королевский» клуб в итоге вырвал волевую победу (2:1).

Как уже было упомянуто, «сливочные» потратили не мало денег в текущей трансферной кампании, однако события последних дней принесли им внушительную компенсацию. Полузащитник Каземиро в ближайшее время станет игроком английского «Манчестер Юнайтед», за что испанский клуб получит около 70 млн евро, в то время как за Чуамени заплатил «Монако» 80 млн евро. Фанатам «Реала» от этого известия на душе не стало спокойнее, так как новоиспеченным обладателям Суперкубка УЕФА теперь придется по ходу сезона обновлять центральную линию.

Ориентировочные составы



«Сельта»: Марчесин – Галан, Нунес, Айду, Мальо – Серви, Родригес, Бельтран, Солари – Аспас, Пасиенсия.

«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Тчуамени, Кроос – Винисиус, Бензема, Вальверде.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости смогут одержать очередную тяжелую победу. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08 по линии Parimatch.

20 августа, суббота