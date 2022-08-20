Италия20 августа 2022, 21:35 |
125
0
Серия А. Лацио потерял очки в матче с Торино
Тур стартовал с двух сухих ничьих
20 августа 2022, 21:35 |
125
0
Сегодня, 20 августа матчами «Торино» - «Лацио» - «Удинезе» - «Салернитана» стартовал второй тур Серии А. Оба матча завершились нулевыми ничьими.
«Торино» - «Лацио» - 0:0
«Удинезе» - «Салернитана» - 0:0
Удаление: Перес 45+3 (Удинезе)
Сегодня в Серии А состоятся еще два матча: «Интер» примет «Специю», а «Сассуоло» сыграет с «Лечче».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2022, 21:50 7
Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в «Мальорке»
Бокс | 20 августа 2022, 19:15 3
Бой начнется после полуночи по киевскому времени
Бокс | 20.08.2022, 00:23
Футбол | 20.08.2022, 14:26
Футбол | 20.08.2022, 18:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.08.2022, 11:00 34
19.08.2022, 15:16 3
18.08.2022, 21:38 8
19.08.2022, 12:11 4
19.08.2022, 08:00 23
19.08.2022, 10:05 21
18.08.2022, 23:30 5
18.08.2022, 17:15 2