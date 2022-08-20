Серия А. Лацио потерял очки в матче с Торино

Сегодня, 20 августа матчами «Торино» - «Лацио» - «Удинезе» - «Салернитана» стартовал второй тур Серии А. Оба матча завершились нулевыми ничьими.

«Торино» - «Лацио» - 0:0

«Удинезе» - «Салернитана» - 0:0

Удаление: Перес 45+3 (Удинезе)

Сегодня в Серии А состоятся еще два матча: «Интер» примет «Специю», а «Сассуоло» сыграет с «Лечче».