Еще один клуб АПЛ претендует на Малиновского

По информации итальянских СМИ, на полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского претендуют три клуба АПЛ.

Об интересе со стороны «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» сообщалось уже ранее. К гонке за Малиновским присоединился «Ньюкасл».

Также вчера сообщалось о том, что на Малиновского претендует «Марсель». 29-летний украинец хочет сменить клуб из-за конфликта с тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.