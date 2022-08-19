Англия19 августа 2022, 15:50 |
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Еще один клуб АПЛ претендует на Малиновского
В гонку за хавбека «Аталанты» включился «Ньюкасл»
19 августа 2022, 15:50 |
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По информации итальянских СМИ, на полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского претендуют три клуба АПЛ.
Об интересе со стороны «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» сообщалось уже ранее. К гонке за Малиновским присоединился «Ньюкасл».
Также вчера сообщалось о том, что на Малиновского претендует «Марсель». 29-летний украинец хочет сменить клуб из-за конфликта с тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
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