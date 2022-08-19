В понедельник, 22 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.