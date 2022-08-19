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Англия
19 августа 2022, 14:41 | Обновлено 19 августа 2022, 14:52
472
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Поединок состоится в понедельник, 22 августа

19 августа 2022, 14:41 | Обновлено 19 августа 2022, 14:52
472
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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