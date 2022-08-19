Англия19 августа 2022, 14:41 | Обновлено 19 августа 2022, 14:52
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Поединок состоится в понедельник, 22 августа
19 августа 2022, 14:41 | Обновлено 19 августа 2022, 14:52
472
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В понедельник, 22 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.
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